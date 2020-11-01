من دفاتر المخابرات المصرية ايام عبد الناصر.. قصة جمعة الشوان وعادل إمام

اليوم 1 نوفمبر هو ذكرى رحيل البطل المصرى، أحمد محمد عبد الرحمن الهوان وشهرته جمعة الشوّان، فقد رحل عام 2011 وهو عميل مزدوج لجهاز المخابرات العامة المصرية بعد نكسة 1967، ويعتبر من أهم العملاء الذين شهدهم صراع المخابرات المصرى الإسرائيلى، وقد برز دوره من خلال مسلسل “دموع فى عيون وقحة” باسم جمعة الشوان، من إنتاج التلفزيون المصرى ومن بطولة النجم عادل امام.. وهذه 10 معلومات تلخص مشواره فى عالم الجاسوسية.

• حاول الموساد الإسرائيلى تجنيده أثناء تواجده فى اليونان، وأعطوه مبلغ 185 ألف دولار.

• قرر لقاء الرئيس جمال عبد الناصر وإطلاعه على الأمر فجندته المخابرات المصرية وسافر إلى إسرائيل، حيث عمل مع الموساد الإسرائيلى وأوهمهم بنقل المعلومات لهم عن مصر.

• عاش فى إسرائيل باسم “يعقوب منصور” وقلدوه منصب “سكرتير أول السفارة الإسرائيلية” فى إيطاليا

• بعد انتصار أكتوبر منحه الموساد جهازا يرسل أى رسالة فى 6 ثوان، وكان فريدا من نوعه وقتها، وطلبوا منه السفر به إلى القاهرة لنقل الأخبار من هناك.

• كانت أول رسالة يبثها من الجهاز “شكرا لحسن تعاونكم معنا طوال الـ11 عاما من خلال رجلنا جمعة الشوان.. المخابرات العامة المصرية”.

• تعامل مع 6 ضباط من الموساد وبعد انتهاء العملية انتحر اثنان منهم فى باريس، وانتحر الأربعة الباقون فى تل أبيب بإطلاق النار على أنفسهم.

• نشب خلاف بينه وبين الفنان عادل إمام الذى جسد شخصيته فى مسلسل “دموع فى عيون وقحة”، بسبب تهكم الأخير عليه فى أول لقاء جمعهما.

• تمنى أن يجسد شخصيته الفنان محمود مرسى أو فريد شوقي، فالأول كان فى حجم جسده أما الثانى فيشبهه.

• كان جمعة الشوان من أشد المعجبين بـ”شيمون بريز” لرجاحة عقله وإخلاصه لوطنه إسرائيل.

• تزوج من سعاد حسنى عام 1969 عرفيا واستمر زواجهما لمدة 8 أشهر كما صرح لمجلة الإذاعة للتليفزيون.