مقتل شخصين وأصابة 5 أخرين في منطقة كيبيك الكندية جراء هجوم بسكين نفذه شخص يرتدي ثيابا من العصور الوسطى
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جرينتش+2 12:38
عملاء قدماء.. اولمرت يكشف ان العلاقات الاسرائيلية مع الإمارات بدأت في عهد إسحاق رابين منذ ثلاثين عاما

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