عملاء قدماء.. اولمرت يكشف ان العلاقات الاسرائيلية مع الإمارات بدأت في عهد إسحاق رابين منذ ثلاثين عاما

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، إن بيع طائرات الشبح “F 35” للإمارات لا يشكل خطرا فعليا واستراتيجيا على بلاده.

ونقلت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء أمس ، عن أولمرت، بيع الطائرات الأمريكية “الشبح” للإمارات جزء من اتفاقية السلام بين البلدين، وأنه من الواضح أنه لو لم يُعط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، موافقته المسبقة على صفقة السلاح هذه لما كانت الاتفاقية قد تمت، من الأساس.

وذكر أولمرت أن العلاقات بين بلاده والإمارات تتطور باستمرار، وهي علاقات بدأت خلال ولاية إسحاق رابين، ومن بعده شمعون بيريز، في تسعينيات القرن الماضي، ومن بعدهما ولاية نتنياهو الأولى (1996 -1999)، ومن بعدهم، آرييل شارون وأولمرت نفسه.

ويشار إلى أن الإمارات قد وقعت عقدا مع الإدارة الأمريكية بشراء 50 طائرة من طراز “إف 35″، أو كما يطلق عليها “الشبح”، في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل الشهر الماضي.

ووقعت كل من الإمارات والبحرين، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على اتفاقين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما أعلن الأخير، الجمعه قبل الماضية، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.