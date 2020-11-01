عدد جديد من “طلقة تنوير”.. المجلة الثقافية للائحة القومي العربي

صدر عدد 1 تشرين الثاني 2020 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي “طلقة تنوير”، متضمنا الموضوعات التالية..
– مشكلتنا مع الرسوم المسيئة وفرنسا جزءٌ صغيرٌ من كلٍ كبير/ كريمة الروبي
– المغزى الاستراتيجي للتطبيع: عقيدة المحيط الصهيونية/ إبراهيم حرشاوي
– عبد الناصر/ بشار شخاترة
– في المصطلح والمصطلح القومي العربي/ إبراهيم علوش
– الخطاب الأثري بين التوراة والاستشراق: علم الآثار الفلسطيني/ فارس سعادة
– عن التعليم والدراسة عن بُعد في زمن الكورونا/ نسرين عصام الصغير
– الصفحة الثقافية: ثلاث قصائد عربية خالدة/ طالب جميل
– قصيدة العدد: ابن الشهيد/ بدر شاكر السياب
– رسم للمناضل القومي د. عماد لطفي ملحس (1948-2020) رحمه الله
لقراءة العدد:
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2020/10/72.pdf
للمشاركة على فيسبوك: