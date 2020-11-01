بوعلي ألمباركي.. ناصري شجاع يترجل من على صهوة جواده

فارس ناصري عاش من اجل القومية العربية يترجل الآن من على صهوة جواده ,من تونس الخضراء بوعلي ألمباركي ,أبن ولاية سيدي بوزيد المناضلة ينتقل إلى رحاب الله .

تتساقط الأوراق ,وتبقي شجرة الناصرية القومية وارفة , نستظل بظلها إلى الأبد , فقد تعمقت الآن جراح الفقراء والعمال والفلاحين , وصارت الهوة بين الطبقات شاسعة ,فغدت مافيا الرأسمالية في عنان السماء والفقراء تحت الأرض, فيما قبل نصف قرن ,ذابت الفوارق بين الطبقات , وصار العمال شركاء في مجالس إدارات المصانع , وكانت اسرائيل عدو وجود.

والآن النضال ضد التطبيع لابد إن يتعمق , والمحافظة على سلاح المقاومة لابد إن تدوم , وهذا ما كان يؤرق المناضل بوعلي المباركي , فكان نضاله باسلا من اجل إن تعود سوريا عفية , وتدخل في علاقات قوية مع تونس وباقي بلدان العرب التي ابتليت بحكام للصهيونية خلان .

ناضل بوعلي المباركى , من اجل العمال ومن أجل إن تسود طبقتهم بين الطبقات ,وتنتزع حقوقها من مافيا الرأسمالية , ولا تسرق فائض قيمة عملها، ولذلك احتل موقع الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل التونسي – وقد شارك في العديد من التحركات والفعاليات النضالية من أجل القومية العربية ومن أجل فلسطين عربية , وكان من اكثر الناشطين في تونس في كل الثورات، خاصة ثورة يناير 2011 ضد أركان حكم زين العابدين بن على .

لم يكلّ ولم يملّ رغم الصعاب , وهو في نضال شاق كل يوم يتابع الأحداث ويتفاعل معها , يكون اللجان ويوزع العمل عليها , يتخطي مؤامرات الأخوان وأنصار التطبيع مع المستوطن الصهيوني , ويقف بضراوة ضد الإرهاب , حتى أنهك قلبه , فسافر للعلاج , وعاد من على صهوة جواده مترجلا , يحمله رفاق النضال على الأعناق إلى مثواه الأخير , حيث الخلود .

من مصر الناصرية , محمود الكومى – كاتب ومحامى , ننعي إلى الأمة العربية أبنا من أبنائها البررة , ومناضلا قوميا ناصريا حتى الرمق الأخير

والى شعبنا التونسي البطل نقول: “عظّم الله أجركم” فدائما يخرج من بين ترائيكم الأبطال , وللإتحاد التونسي للشغل : بشهدائكم وقياداتكم المناضلة من اجل العروبة ندعو الله أن يعوضكم خيراً في الشهيد بوعلي ألمباركي, فشجرة الإتحاد ستبقى ورافة للأبد حتى تتحقق الوحدة العربية وتتحرر فلسطين .

ولجماهير أمتنا العربية نقول: طريق النضال لابد أن يكون مخضبا بدماء الشهداء , لنا ولكم خالص العزاء , ورحمه الله تغشي المناضل بوعلي ألمباركي , جزاءاً بما قدم من اجل وطنه وشعبه .

*كاتب ومحامى – مصري

الوقت: 1 نوفمبر,2020 at 1:20 ص

البريد الإلكتروني: nasse66@yahoo.com