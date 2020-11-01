“الصحة” تعلن اليوم الاحد شفاء 140 حالة و37 وفاة و3259 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 75،866

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3259 إصابة و37 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 75،866، والوفيات إلى 866.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 2199 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و264 حالة في محافظة الزرقاء، و197 حالة في محافظة إربد، منها 3 حالات في الرمثا، و118 حالة في محافظة معان، منها 21 حالة في البترا، و88 حالة في محافظة العقبة، و86 حالة في محافظة عجلون، و85 حالة في محافظة مأدبا، و71 حالة في محافظة البلقاء، و66 حالة في محافظة الكرك، و42 حالة في محافظة المفرق، و35 حالة في محافظة الطفيلة، و8 حالات في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 218 حالة، فيما غادرت 140 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 1553 حالة، منهم 279 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار إلى إجراء 19588 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1879955 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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