"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 118 حالة و47 وفاة و5877 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 81,743
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الخصاونة: زيادة ساعات الحظر الليلي، وإغلاق المسابح ومراكز اللياقة ومدن الترفيه، وحظر شامل بعد إعلان نتائج الانتخابات 4 أيام

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