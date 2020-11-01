التعليم العالي تعلن أسماء المرشحين للدورة الخامسة للمنح الخارجية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2020 /2021) ضمن دورة الترشيح الخامسة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الاحد، انه سيُعطى للطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 24 ساعة فقط، لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها أو رفضها، وذلك من خلال البرمجية الإلكترونية التي أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض، على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح بمراجعة الوزارة لاستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

وبينت ان أي طالب غير مرشح يستطيع الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن المنطقة الجغرافية او الاعتبارية التابع لها.

وقالت انه يمكن الاطلاع على نتائج المنح عبر الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط : http://www.dsamohe.gov.jo. واعتذرت الوزارة عن استقبال أي مراجعين في مبناها للاستفسار عن المنح الخارجية، حيث يمكن إرسال الاستفسارات على البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات على العنوان :(dsa@mohe.gov.jo)، وذلك نظراً للظروف المتعلقة بانتشار فيروس كورونا وحفاظاُ على سلامة المراجعين والموظفين .

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