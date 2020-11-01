"الصحة" تعلن اليوم الاثنين شفاء 118 حالة و47 وفاة و5877 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 81,743
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“إدارة الأزمات” يصدر دليلا لإجراءات المؤسسات عند اكتشاف إصابات بكورونا

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