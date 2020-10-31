نصر الله لماكرون: الاساءة لنبينا لا يمكن ان يقبل بها مسلم فعالجوا اساس المشكلة واوقفوا هذه السخرية والانتهاك
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جرينتش+2 09:25
نصر الله لماكرون: الاساءة لنبينا لا يمكن ان يقبل بها مسلم فعالجوا اساس المشكلة واوقفوا هذه السخرية والانتهاك

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