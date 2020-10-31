حالة عدم الاستقرار الجوي تسود المملكة خلال اليومين المقبلين

يطرأ اليوم السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غد الأحد انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتزايد كميات الغيوم، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر على فترات في انحاء مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احيانا، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى المملكة يوم الإثنين تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها، وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 15، وفي مرتفعات الشراة 27 – 12 ، وفي مناطق البادية 33 – 14، وفي مناطق السهول 31 – 15، وفي الاغوار الشمالية 34 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 34 – 22، وفي البحر الميت 34 – 21، وفي خليج العقبة 33 – 21 درجة مئوية.

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