نصر الله لماكرون: الاساءة لنبينا لا يمكن ان يقبل بها مسلم فعالجوا اساس المشكلة واوقفوا هذه السخرية والانتهاك
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جرينتش+2 01:33
بقوة 5 درجات.. زلزال جديد يضرب إزمير التركية وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 25 قتيلا و804 مصابين

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