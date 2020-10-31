انخفاض طفيف على أسعار البنزين في التسعيرة الجديدة للمحروقات

أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم السبت، عن انخفاض طفيف على أسعار البنزين أوكتان (90 و95) مقداره 5 فلسات، فيما استقر سعر كل من مادتي الديزل والكاز، عند سعريهما في شهر تشرين الأول الحالي.

جاء ذلك في الاجتماع الشهري للجنة التسعير الذي عقد اليوم برئاسة رئيس اللجنة/أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (1-30 تشرين الثاني القادم)، حيت تم استعراض الاسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الأول ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر ايلول الماضي.

وقد انعكست الاسعار العالمية على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال الفترة نفسها بنسب متفاوتة، فانخفض سعر بيع البنزين اوكتان 90 خلال شهر تشرين الثاني بمقدار 5 فلسات ليصبح 665 فلسا للتر بدلا من 670 فلسا للتر، وانخفض سعر البنزين اوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 880 فلسا للتر بدلا من 885 فلسا للتر، فيما استقر سعر الديزل والكاز عند سعريهما لشهر تشرين الأول والبالغ 460 فلسا للتر.

وكان معدل سعر خام برنت قد انخفض من 8ر40 دولار للبرميل لشهر ايلول الماضي إلى 2ر40 دولار للبرميل في شهر تشرين الأول الحالي.

وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.