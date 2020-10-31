نصر الله لماكرون: الاساءة لنبينا لا يمكن ان يقبل بها مسلم فعالجوا اساس المشكلة واوقفوا هذه السخرية والانتهاك
أهم العناوين
جرينتش+2 01:33
المفكر اليهودي شومسكي: الشعب الامريكي يتغير باتجاه اليسار، بعكس الاسرائيلي المتجه نحو اليمين المتطرف

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني