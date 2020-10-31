القبض على 3 أشخاص اطلقوا الرصاص في حفل زفاف بالسلط

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، انه ورد للعاملين في ادارة البحث الجنائي، فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله اقامة حفل زفاف ،وقيام مجموعة من الاشخاص باطلاق عيارات نارية .

وأضاف الناطق الإعلامي، انه بالتحقيق وجمع المعلومات حول الحفل، فقد حُدد مكان إقامة الحفل، في مدينة السلط، والأشخاص الذين ظهروا خلاله، وجرت مداهمتهم اليوم والقي القبض على ثلاثة اشخاص منهم، وضُبط بحوزتهم على خمسة قطع اسلحة نارية، اثنان منها اوتوماتيكية وكمية من أشتال مادة الماريجوانا المخدرة، وما زال التحقيق جارياً.

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