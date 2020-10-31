“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 103 حالات و57 وفاة و3301 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي72,607

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 57 وفاة 3301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.

وبحسب الايجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم، فقد توزّعت الاصابات على النحو الاتي:

– (1534) في محافظة العاصمة عمّان.

– (498) في محافظة الزرقاء.

– (369) في محافظة إربد، منها (110) في الرمثا.

– (151) في محافظة جرش.

– (132) في محافظة البلقاء.

– (128) في محافظة الكرك.

– (109) في محافظة معان، منها (2) في البترا.

– (99) في محافظة المفرق.

– (83) في محافظة عجلون.

– (82) في محافظة مأدبا.

– (63) في محافظة العقبة.

– (53) في محافظة الطفيلة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (72,607) حالات.

كما سُجّلت (57) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (829) حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (180) حالة، فيما غادرت (103) حالات المستشفيات بعد شفائها.

ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,542) حالة، منهم (274) على أسرّة العناية الحثيثة، فيما تمّ إجراء (22513) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,860,367) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).