الخدمات الطبية تتوقف عن استقبال المرضى بعيادات الاختصاص

– اعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية اليوم السبت، التوقف عن استقبال المرضى بعيادات الاختصاص في مستشفيات الخدمات الطبية اعتبارا من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر، بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا وللحفاظ على سلامة المراجعين والكوادر الصحية.

وقالت المديرية في بيان صحافي اليوم إن أقسام الطوارئ في مستشفيات الخدمات الطبية مستمرة باستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، وكذلك صرف العلاجات الشهرية من صيدليات الاختصاص لمدة شهرين كالمعتاد.

واكدت المديرية استمرار منع الزيارات إلى جميع أقسام مستشفيات الخدمات الطبية الملكية للحفاظ على صحة وسلامة المراجعين والكوادر الصحية، متمنية الصحة والسلامة للجميع لحين انتهاء هذه الجائحة.

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