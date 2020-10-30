نقابة الأطباء تعلن ارتفاع عدد وفيات الأطباء بالكورونا إلى ثمانية

أعلن القائم بأعمال نقيب الأطباء، د.محمد رسول الطراونة، وفاة طبيب جديد بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي وفيات الكوادر الطبية بالفيروس إلى 8.

وعبر الطراونة عن تعازيه لذوي المتوفين، مشيرا إلى أن النقابة تحتسب المتوفين “شهداء عند الله”.

وأشار الطروانة إلى أن المشكلة التي تواجه الكوادر الطبية في القطاع الخاص هي أن التأمين الصحي الخاص لا يغطي إصابات الأطباء بالفيروس، لأن تعليمات هذا التأمين لا تغطي الأوبئة سواء للمواطنين أو للأطباء.

وأكد أن النقابة ستستخدم كافة أدوات الضغط للوصول إلى تأمين صحي يغطي الكوادر الطبية أولا باعتبارها خط الدفاع الأول، ثم المواطنين.

ولفت القائم بأعمال نقابة الأطباء إلى أن القطاع الطبي يواجه نقصا كبيرا في القطاعين العام والخاص، وهو ما يزيد الضغط على الأطباء ويضاعف الخطورة التي يتعرضون لها.