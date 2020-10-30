نتنياهو يعلل موافقة الصهاينة على صفقة الطائرات الامريكية للإمارات: “بعد التطبيع اصبحنا نتقاسم عدوا مشتركا”

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء امس الخميس، في أول رد على صفقة الطائرات إف-35 التي تعتزم بيعها الولايات المتحدة الى الإمارات العربية المتحدة: “نحن جميعا نواجه تهديدا مشتركا”.

وقال نتنياهو: “نحن بعد شهر من المناقشات المكثفة التي أجراها وفد وزارة الأمن، جئت بعد اللقاء الذي جمعني مع مارك اسبر الذي زار إسرائيل، حيث حصلت المؤسسة الدفاعية على موافقة أميركية للمحافظة على ميزتنا الأمنية والعسكرية في المنطقة”.

وأبلغ البيت الأبيض، امس الخميس، الكونغرس الأميركي أنه يعتزم المصادقة على بيع 50 طائرة إف-35 للإمارات العربية المتحدة،

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من التوافق بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس أن إسرائيل لا تعارض بيع الطائرات للإمارات، والتقى الخميس وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر نظيره الإسرائيلي ورئيس الوزراء نتنياهو لإجراء مزيد من المحادثات بشأن تعزيز التفوق العسكري الإقليمي لإسرائيل.

وقالت إسرائيل الأسبوع الماضي إنها لن تعارض مبيعات الولايات المتحدة لطائرات إف -35 المقاتلة إلى الإمارات العربية المتحدة بعد أن أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وجاء هذا الإعلان في خروج عن سنوات من السياسة الإسرائيلية التي تعارض بيع الطائرات المقاتلة إلى أي حلفاء للولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن، وكلاهما يرتبط بمعاهدات سلام مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغانتس في بيان مشترك الأسبوع الماضي إن واشنطن بصدد “تحديث القدرة العسكرية لإسرائيل والحفاظ على التفوق العسكري النوعي لها”، ويأتي توقف إسبر في إسرائيل قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بعد أن عقد اجتماعات استمرت يومين في الهند.