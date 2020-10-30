قائمة باسماء 27 محطة محروقات عاملة خلال الحظر الشامل اليوم

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الجمعة، عن 27 محطة محروقات عاملة خلال حظر التجول الشامل، الذي يستمر حتى صباح يوم غد السبت.

وتشمل القائمة الموزعة على مختلف مناطق المملكة، المحطات التابعة لشركة توتال الاردن: محطة اليادودة 1, مجمع الباصات -اربد ,الزرقاء الجنوبي جبل طارق, القويرة, رأس النقب, الحمر-الفحيص, غور الصافي, القطرانة, الرصيفة.

كما تشمل المحطات التابعة لشركة تسويق المنتجات البترولية الاردنية: محطة الاستقلال1, الهاشمية, قنازع – زيزيا , قوس النصر-جرش, المفرق البلد,الحصن,الكرك المركزية, القويرة, الشوبكي – طريق المطار, خلدا 1, الاشرفية للمحروقات.

وتشمل ايضا المحطات التابعة لشركة المناصير: محطة البوتاس, الجيزة, الشيدية, الطريق الخلفي-العقبة,الطنيب, المطار, الشريف حسين- العقبة.

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