تسونامي جزئي يجتاح سواحل تركيا بعد زلزال ضرب مدينة إزمير/ فيديو

تسبب الزلزال الذي ضرب مدينة إزمير التركية بقوة 6.6 درجات بحدوث تسونامي جزئي ضرب سواحل تركيا الغربية.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، فقد تسبب الزلزال بحدوث تسونامي جزئي في منطقة سفري حصار جراء زلزال إزمير.

وأشارت الوكالة إلى وقوع نحو 202 إصابة حتى الآن نتيجة الزلزال، فيما تستمر أعمال البحث عن مفقودين بعد انهيار 12 مبنى في المدينة.

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مشاهد فيديو تظهر دخول مياه البحر إلى الأبنية السكنية والطرقات، حيث يسمع صراخ المواطنين في مشهد مرعب.

ونقلت الوكالة عن إدارة الكوارث في البلاد ارتفاع عدد القتلى إلى 6 حالات، فيما يجري البحث تحت الأنقاض عن ناجين، خصوصا بعد تلقي بلاغات عن انهيار نحو 20 مبنى في الولاية الواقعة غربي البلاد.

وكان قد وقع زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي تركيا، بحسب بيان عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وأسفر الزلزال عن انهيار 6 مبان في مدينة إزمير غربي البلاد، في حصيلة أولية كشف عنها وزير الداخلية، بينما قال رئيس بلدية إزمير إن “هناك بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال”.

وبحسب وكالة “الأناضول”، فقد بدأت أعمال بحث وإنقاذ في مبنى منهار جراء الزلزال في قضاء بايراكلي التابع لإزمير.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “نقف بجميع إمكانيات دولتنا إلى جانب مواطنينا المتضررين من الزلزال، وباشرنا العمل مع مختلف المؤسسات والوزارات المعنية”.

في الشهر الماضي، ضرب تركيا زلزال تجاوزت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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