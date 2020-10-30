“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 92 حالة و32 وفاة و3921 اصابة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 69,306

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل (32) حالة وفاة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (772) حالة.

وبحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الجمعة، فقد سُجِّلت (3921) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (69,306) حالة.

وقد توزّعت حالات الإصابة كما يلي: (2332) في العاصمة عمّان، (280) في الزرقاء، (418) في إربد، منها (124) في الرمثا، (166) في الطفيلة، (132) في البلقاء، (118) في معان، منها (41) في البترا، (101) في عجلون، (89) في العقبة، (73) في الكرك، (84) في مأدبا، (69) في المفرق، (59) في جرش.

كما أشار الموجز إلى بلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (224) حالة، فيما غادرت (92) حالة المستشفيات بعد شفائها، كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,346) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت الموجز إلى إجراء (28958) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,837,854) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).