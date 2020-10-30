اسباب توقيف اللاعب احمد ابو غوش

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، إن اللاعب احمد ابو غوش موقوف في احد مراكز الاصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية منظورة لدى القضاء تم توقيفه على اثرها، وهي بيد القضاء حالياً للفصل فيها .

وأكد أن كل ما يشاع حول توقيفه لاسباب رياضية او اولمبية هو غير صحيح، ولا يمت للحقيقة بصلة.

من جهتها، اتهمت عشيرة أبوغوش، “متنفذين وحاقدين” بالوقوف وراء قضية توقيف إبنهم البطل الأولمبي أحمد أبو غوش.

وعبرت العشيرة، في بيان، عن رفضها “الظلم الذي وقع على ولدهم وابنهم وابن الاردن البار احمد عمران ابوغوش, من بعض المتنفذيين والحاقديين”.