وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن 40 وفاة و3443 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 65,385

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3443 إصابة محلية و40 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 65385 والوفيات إلى 740.

وقد توزّعت الإصابات على 2105 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و537 حالة في محافظة الزرقاء، و198 حالة في محافظة إربد، منها 86 حالة في الرمثا، و149 حالة في محافظة العقبة، و145 حالة في محافظة المفرق، و138 حالة في محافظة البلقاء، و46 حالة في محافظة الكرك، و44 حالة في محافظة جرش، و31 حالة في محافظة معان، و23 حالة في محافظة عجلون، و17 حالة في محافظة مأدبا، و10 حالات في محافظة الطفيلة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 176 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1260 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت إلى إجراء 25558 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1808896 فحصاً.

وأعادت وزارة الصحّة التذكير بأنها تعمل حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.