وزارة الخارجية تدين الهجوم الارهابي بمدينة نيس الفرنسية

ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية اليوم وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والإستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وشدد الفايز على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وثقافة الكراهية بكل اشكالهم وتكريس قيم الوئام واحترام الآخر. كما أكد على أن الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين ويتناقض مع قيم احترام الحياة والآخر والسلام التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

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