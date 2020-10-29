التوقيت الشتوي يبدأ الليلة وسيزيد ساعات حظر التجول الشامل



يفرض التوقيت الشتوي الذي يبدأ العمل به منتصف هذه الليلة (الخميس/الجمعة) على الأردنيين زيادة في ساعات الحظر الشامل الذي يسري اعتبارا من 11 ليلا لمدة 24 ساعة.

وكانت الحكومة قد دعت المواطنين إلى تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة بعد منتصف الليلة إيذانا ببدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وتعود الساعة عند بلوغها الواحد فجرا إلى الساعة الثانية عشرة، وهو ما يعني زيادة فترة حظر التجول الشامل ساعة واحدة.

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