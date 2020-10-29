البشرية الاسلامية في اربعة اقطاب الارض تحتفل اليوم بعيد مولد النبي العربي.. فاين خسة ماكرون من قدسية سيد الكون
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اعتقال سعودي هاجم بآلة حادة حارساً بالقنصلية الفرنسية في جدة

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