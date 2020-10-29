اجواء معتدلة في معظم مناطق المملكة اليوم

تكون الأجواء اليوم الخميس معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الجمعة معتدلة الحرارة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتكون الأجواء يوم السبت معتدلة الحرارة في معظم مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول ظهراً إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 31 – 17 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 18، وفي مرتفعات الشراة 29 – 15، وفي مناطق البادية 33 – 17، وفي مناطق السهول 32 – 18، وفي الاغوار الشمالية 36 – 21، وفي الأغوار الجنوبية 36 – 24، وفي البحر الميت 35 – 23، وفي خليج العقبة 35 – 22 درجة مئوية.