وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن 32 وفاة و3087 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 61,942
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وزارة النقل: 5817 شخصا تقدموا بطلبات لدخول المملكة براً، منهم نحو 4 آلاف عبر جسر الملك حسين

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