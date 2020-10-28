وزارة النقل: 5817 شخصا تقدموا بطلبات لدخول المملكة براً، منهم نحو 4 آلاف عبر جسر الملك حسين

اعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، طارق الزعبي، إن نحو 5817 شخصا تقدموا بطلبات لدخول المملكة برا، منذ أمس الثلاثاء وحتى ظهر الأربعاء.

وأوضح الزعبي في حديثه لموقع “هلا أخبار” العسكري أن عدد الطلبات المقدمة عبر منصة (visitjordan.com) لدخول جسر الملك حسين بلغ 3865 طلبا، و360 طلبا عبر جسر الشيخ حسين، و1592 عبر مركز حدود المدورة.

وكانت الحكومة قد أعلنت أنه سيتم فتح مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين، أمام حركة المسافرين ابتداءً من يوم غد الخميس.

وأتاحت خيار “العودة برا” لمنصة (visitjordan) أمس الثلاثاء؛ ليتمكن المسافرون من تسجيل معلوماتهم عبرها والحصول على رمز (QR CODE) لدخول المملكة.

كما أنشأت الحكومة مركز اتصال في وزارة الداخلية للإجابة عن الاستفسارات حول أي اشكالية تواجه المسافرين بالعودة برا، بالإضافة لإنشاء غرفة عمليات للتعامل مع الحالات الإنسانية.

مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، قال إن مركز حدود المدورة وجسر الشيخ حسين سيستقبلان 100 مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين 150 مسافرا يوميا، على أن يعاد النظر بالأرقام أسبوعيا.

وسيطلب من القادمين إجراء فحص (PCR) قبل 5 أيام من القدوم، وإجراء فحص آخر في المختبر الموجود في كل معبر، والخضوع للحجر المنزلي حسب التصنيف اللوني للدول المعتمد على وضعها الوبائي.

مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي، أكد أن الهيئة ستؤمن القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية بحافلات أو مركبات سفريات الخارجية تقلهم إلى منازلهم، وإمكانية دخولهم بسياراتهم بعد تعقيمها.