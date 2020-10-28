وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن 32 وفاة و3087 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 61,942

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3087 إصابة محلية و32 وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الاربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 61942، والوفيات إلى 700.

وتوزّعت الإصابات الجديدة على 1329 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و849 حالة في محافظة الزرقاء، و252 حالة في محافظة البلقاء، و226 حالة في محافظة إربد، منها حالة واحدة في لواء الرمثا، و100 حالة في محافظة الكرك، و92 حالة في محافظة المفرق، و83 حالة في محافظة مأدبا، و62 حالة في محافظة عجلون، و30 حالة في محافظة العقبة، و28 حالة في محافظة معان، و26 حالة في محافظة الطفيلة، و10 حالات في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 158 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1266 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت إلى إجراء 24497 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 1783338 فحصاً.

وجددت وزارة الصحّة التذكير بأنها تعمل حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”

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