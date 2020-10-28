مؤسسة الغذاء والدواء تتلف 200 كغم من اللحوم الفاسدة

اتلفت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نحو 200 كيلوغرام من اللحوم، تشمل لحوما مجمدة تم تذويبها لغايات بيعها على انها طازجة، اضافة الى لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأوضح مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، ان فرق الرقابة وضمن جولاتها التفتيشية الدورية المتواصلة، اغلقت ثلاث ملاحم، وأوقفت ثلاث ملاحم أخرى عن العمل وسط العاصمة عمان لارتكابها مخالفات صحية تهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا ان المؤسسة ستتخذ اشد الاجراءات تجاه المؤسسات الغذائية المخالفة التي تتراوح بين الاغلاق او الايقاف عن العمل والتحفظ على المواد في حال ثبتت مخالفتها، ولن تتهاون مع اي تجاوزات بهذا الشأن.

واكدت المؤسسة دور المواطنين كشركاء استراتيجيين لها ولجهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة وجودة الغذاء، داعية للإبلاغ عن أي ملاحظة او شكوى يتم رصدها بهذا الشأن من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.

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