وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن 32 وفاة و3087 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 61,942
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جرينتش+2 01:31
لانه خدمهم اكثر من بلفور.. الإسرائيليون يُسيّرون قافلة دعم ومساندة لترامب من تل أبيب حتى السفارة الأميركية بالقدس

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