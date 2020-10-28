لانه خدمهم اكثر من بلفور.. الإسرائيليون يُسيّرون قافلة دعم ومساندة لترامب من تل أبيب حتى السفارة الأميركية بالقدس

سيّر الإسرائيليون، امس الثلاثاء، قافلة دعم ومساندة للرئيس الأميركي دونالد ترامب من تل أبيب حتى السفارة الأميركية في القدس قبل أسبوع من انتخابات الرئاسة الأمريكية، بمشاركة الجموع من أنصار ترامب ونشطاء الحزب الجمهوري في إسرائيل، الذين بادروا بتنظيم قافلة الدعم.

وقال رئيس فرع الحزب الجمهوري في إسرائيل، المحامي مارك تسيل: “المواطنون الأميركيون في إسرائيل يدعمون بوضوح أعظم صديق لنا في البيت الأبيض، الرئيس ترامب”،

وقد برز الى جانب الاعلام الإسرائيلية والأميركية والسعودية، العلم الاماراتي الذي أصبح مألوفا في تل أبيب والقدس، إضافة الى علم البحرين وعلم حزب الليكود الحاكم .

وانضمت سيارات الأجرة إلى عشرات المركبات مع شعار حملة ترامب الإسرائيلية “يجب أن نشكر”، المصمم بروح شعار الحملة الانتخابية الأميركية، مع الرسالة الواضحة في مخاطبة الجمهور الإسرائيلي الأميركي المحافظ في الغالب، والتأكيد على ضرورة شكر الرئيس ترامب على إنجازاته تجاه إسرائيل، وهناك حوالي 300 ألف مواطن أميركي في إسرائيل لهم حق التصويت، والذين بدأوا بالفعل في ممارسة حقهم في التصويت.

وحظي الرئيس دونالد ترامب بنفوذ كبير في إسرائيل خلال فترة ولايته، فقد أبهج الكثيرين باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، ولا توجد إحصائيات حول الميول السياسية للأميركيين الإسرائيليين، لكن مارك تسيل قدر أن هناك‭‭‭‭ ‬‬‬‬ما بين 25 و30 ألف ناخب مسجل من فلوريدا في إسرائيل.

و‭‭‭ ‬‬‬‬تتراوح تقديرات الحزب الديمقراطي والجمهوري لعدد مزدوجي الجنسية المقيمين في إسرائيل من 100 إلى 300 ألف، وقد شجعت السفارة الأميركية في القدس كلا الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على التصويت،

ويعيش في غزة نحو 300 أميركي من أصل فلسطيني، ووفقا لتعداد الولايات المتحدة لعام 2000، يحمل 72112 فلسطيني الجنسية الأميركية، ولكن عددهم ارتفع في 2013 الى نحو 85186.