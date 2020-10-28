وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن 32 وفاة و3087 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 61,942
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لانها تريد لبنان حديقة خلفية لاسرائيل.. واشنطن صرفت المليارات لدعم عملائها، وسخِّرت أموالها وإعلامها ضد حزب اللة

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