وزير الاستخبارات الاسرائيلي يزعم ان السعودية وعُمان وقطر والنيجر والمغرب ستطبع مع تل ابيب بعد الانتخابات الامريكية

كشف وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، في حديث له على القناة 20 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تواصل اتصالاتها المكثفة مع عدد من الدول، بغية تطبيع العلاقات معها، غير أن ذلك سيتم بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية.

وقال كوهين أن الدول التي تسعى إسرائيل الى تأسيس علاقات معها في الفترة المقبلة هي: السعودية وعُمان وقطر والنيجر والمغرب.

واضاف يقول إنه كان قد كشف لوسائل الإعلام، عقب ابرام اتفاق السلام مع الإمارات، أن إسرائيل على وشك التوصل إلى اتفاق مماثل مع دولة خليجية وأخرى أفريقية، وأن ذلك حدث بالفعل، إذ انضمت كل من البحرين والسودان إلى مسيرة السلام مع إسرائيل.

وأوضح الوزير كوهين أن ما تشهده المنطقة حاليا “يأتي في إطار تحولات تاريخية كبيرة، ومن منطلق قوة اقتصادية وعسكرية إسرائيلية، فضلا عن إصرار أمريكي للمضي في هذه المسيرة، التي تسفر عن تشكل جبهة قوية تضم كلا من مصر والسودان والبحرين والإمارات العربية المتحدة، في مقابل محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان”.