وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن 44 وفاة و3800 اصابة جديدة بالكورونا جميعها محلية ليصبح العدد الكلي 58,855

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل (44) حالة وفاة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (668) حالة منذ بدء الجائحة.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الثلاثاء، فقد سُجِّلت (3800) حالة إصابة جديدة، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الأردن إلى (58,855) حالة.

وتوزّعت حالات الإصابة كما يلي: (2253) في محافظة العاصمة عمّان، (562) في محافظة الزرقاء، (383) في محافظة إربد، منها (7) في الرمثا، (143) في محافظة جرش، (98) في محافظة الطفيلة، (87) في محافظة الكرك، (76) في محافظة المفرق، (62) في محافظة العقبة، (47) في محافظة معان، (18) منها في البترا، (44) في محافظة البلقاء، (41) في محافظة عجلون، (4) في محافظة مأدبا.

كما أشار الموجز إلى بلوغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (198) حالة،كما بلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1283) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت الموجز إلى إجراء (29606) فحوصات مخبريّة، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,758,841) فحصاً.

وتعمل وزارة الصحّة حاليّاً على إيجاد آليّة لاحتساب أعداد حالات الشفاء اليوميّة، بحيث تشمل الحالات المتواجدة في العزل المنزلي إلى جانب الحالات التي تكون في المستشفيات المعتمدة، وسيتمّ الإعلان عن الأعداد وفق الآليّة الجديدة فور جاهزيّتها.

وفي ظلّ استمرار تسجيل عدة حالات إصابة محليّة، فقد دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).