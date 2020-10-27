واشنطن تبق البحصة وتعلن ان صفقة القرن فتحت آفاقاً جديدة للسلام بدلاً من "المبادرة العربية" التي لم تعد ضرورية ..!
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جرينتش+2 03:34
منعاً للغش.. حماية المستهلك تدعو المواطنين لقراءة البيان على السلع

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