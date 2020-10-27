أمن السلطة يستخذي امام الاحتلال ويتمرجل على مخيم الأمعري

رام الله – صفا

اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان والأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، على مدخل مخيم الأمعري وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وجاءت المواجهات بعد إشعال شبان للإطارات المطاطية قبالة المخيم، للمطالبة بالإفراج عن شاب معتقل لدى الأجهزة الأمنية.

وقد أحرق الشبان الإطارات المطاطية وأغلقوا الطريق بين رام الله والقدس المقابل للمخيم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، أعقبها قيام الأجهزة الأمنية بدفع عشرات العناصر إلى محيط المخيم.

وأطلقت العناصر الأمنية القنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين، فيما رشق الشبان الحجارة والزجاجات الفارغة صوب الأجهزة الأمنية.

وتجددت المواجهات بعد أن دفعت الأجهزة الأمنية بقوة كبيرة من المشاة صوب المخيم، إلا أن المواجهات اشتدت على مدخل المخيم الشرقي.