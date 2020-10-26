18 مريض كورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي بمستشفى حمزة حاليا، ونقص ضغط الاكسجين لم يؤثر على المرضى

قال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الدكتور ماجد نصير انه ظهر للحظات نقص في ضغط الأكسجين على بعض أماكن المستشفى، وتم التعامل معه في الحال ولم يؤثر على وضع المرضى.

وأوضح في بيان صحفي اليوم الاثنين أن مستشفى الأمير حمزة يعالج أعدادا كبيرة من مرضى كورورنا ما يتطلب كميات ضخمة من الأوكسجين حوالي سبعة أضعاف الاستهلاك العادي، مضيفا انه يتم توفير ومتابعة العمل بإشراف فرق هندسية من المستشفى ووزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية.

وأشار إلى أن وزير الصحة شكل لجانا فنية لدراسة الأمر وخلصت إلى سلامة الشبكة والخزان المزود، وأمر بإحضار مخزن إضافي لزيادة الاحتياط من الأكسجين في ظل زيادة استهلاك الأكسجين لدى المرضى المنومين في المستشفى.

وفي حديث لقناة المملكة، قال الدكتور ماجد نصير، اليوم الاثنين، إن في المستشفى “265 مصابا بفيروس كورونا المستجد قيد العلاج في المستشفى، 70 منهم في وحدة العناية المركزة”.

وأضاف أن “18 مريضا حاليا على أجهزة التنفس الاصطناعي”، موضحا أن “وضع المرضى بشكل عام جيد وتحت المراقبة الدائمة، ولا شك أن المرضى الموجودين في أقسام العناية الحثيثة وعلى أجهزة التنفس الاصطناعي هم في حالة حرجة”.

“أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفى كافية في الوقت الحالي، وجرى إضافة 10 منها الأحد”، أوضح نصير.

وعن توفر كوادر طبية كافية لعلاج المرضى، قال إن “الكوادر الطبية الموجودة في المستشفى كافية ضمن الحدود المعقولة ويقومون بجهد كبير منذ بداية جائحة كورونا”، موضحا أن “المرضى يحتاجون إلى عناية مستمر ووجود الكادر الطبي بالقرب منهم، الأمر الذي يتطلب أعداد كبيرة من هذه الكوادر”.

“وزارة الصحة بدأت تستقبل تعيينات جديدة وللمستشفى حصة فيها ننتظرها في القريب العاجل، وطلبنا استثناء من ديوان الخدمة المدنية ليصار إلى تعيين عدد من الكوادر الطبية وبالذات التمريضية وبشكل مباشر في المستشفى ليتوفر الاحتياطي الكافي من الكوادر وتحسبا لأي زيادة في أعداد المرضى”، بحسب نصير.

وعن اكتظاظ المرضى في العيادات الخارجية للمستشفى، أوضح نصير أن “العيادات الخارجية منذ بدء الجائحة لا زالت تستقبل الأعداد ذاتها في الفترة التي سبقت هذه الجائحة”، مشيرا إلى أن جرى “زيادة عدد الصيدليات لتوفير الأدوية للمرضى والعلاج ونعمل على تسهيل إجراءات الحصول على العلاج والعمل جار على حوسبة الخدمات لتقليص زيارات استلام الأدوية”.

وأضاف أن “كل عيادة تستقبل من 15 إلى 20 مريضا يوميا وبعضها 10”.

وحول ما يتم تداوله حول نقص الأكسجين في مستشفى الأمير حمزة، قال نصير، إن المستشفى يعالج أعدادا كبيرة من مرضى كورونا مما يتطلب كميات ضخمة من الأوكسجين حوالي سبعة أضعاف الاستهلاك العادي، مؤكدا أن “لا نقص في الأكسجين بالمستشفى وتتجه النية إلى زيادة الكميات المخزنة”.

نصير قال في بيان، أنه “يتم توفير ومتابعة العمل بإشراف فرق هندسية من المستشفى ووزارة الصحة والجمعية العلمية الملكية وظهر للحظات نقص في ضغط الأوكسجين على بعض أماكن المستشفى”.

وأكّد أنه “تم التعامل مع النقص في الحال ولم يؤثر على وضع المرضى”، مشيرا إلى أن وزير الصحة شكل لجان فنية لدراسة الأمر وخلصت إلى سلامة الشبكة والخزان المزود وأمر بإحضار مخزن إضافي لزيادة الاحتياط من الأوكسجين في ظل زيادة استهلاك الأوكسجين لدى المرضى في المستشفى.