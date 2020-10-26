نتنياهو يتبجح: ما نقوم به هو تحقيق السلام من منطلق القوة، وسنرسل طحين قمح بخمسة ملايين دولار إلى السودان

متكبرا ومتبجحا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، امس الأحد، أن بلاده سترسل طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار إلى السودان.

وقال نتنياهو في جلسة الحكومة الأسبوعية: “نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان، ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان”.

وأضاف نتنياهو: “نوسع دائرة السلام. دول أخرى ستنضم إليها لاحقا إذا مجرد ما استمررنا في سياستنا الحالية. إنها جلبت لنا نتائج كنا نستطيع فقط أن نحلم بها، وأحلم بأكثر من ذلك بكثير”.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن وفد إسرائيلي سيلتقي قريبا نظيره السوداني في السودان من أجل “بحث التعاون في العديد من المجالات، أيضا في مجال الهجرة، الذي نبحثه”.

وأوضح نتنياهو: “ما نقوم به هو تحقيق السلام من منطلق القوة، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد”.

وشكر نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد وساطته بتوقيع 3 اتفاقيات سلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، قائلًا: “أود مرة أخرى أن أشكر الرئيس ترامب وفريقه. كان دورهم مهما جدا في تحقيق ثلاث اتفاقيات السلام هذه. أود أن أشكر في هذه المناسبة قادة السودان على قرارهم التاريخي بالتطبيع مع إسرائيل”