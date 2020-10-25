وزارة الصناعة تتدخل للحد من جشع شركات الاتصالات

خاطبت وزارة الصناعة والتجارة والتموين شركات الاتصالات الخلوية لإجراء وقف فوري لسياسة فصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها الإخلال بآليات السوق والمنافسة الحرة .

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، مها علي في بيان صحفي اليوم الأحد، إن الوزارة طالبت شركات الاتصالات الخلوية بمخاطبات رسمية بإيقاف هذه الممارسة تحت طائلة المسؤولية.

وأشارت علي إلى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قد أحالت إلى الوزارة الشكاوى الواردة للهيئة من قبل المستفيدين من خدمات الشركات الخلوية الثلاث والمتعلقة بقيام الشركات الخلوية الثلاث بفصل خطوط المستفيدين من الخطوط الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، وطلبت الهيئة بتحويل الموضوع إلى مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.

وبينت علي أنه، وبناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية المنافسة في الوزارة، فقد تبين تطبيق شركات الاتصالات الخلوية الثلاث شروطا جديدة لفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، مما أدى إلى الإخلال بالمنافسة، والحد من الخيارات أمام المشتركين.

وكانت شركات الاتصالات الخلوية سابقا تمنح مشتركي خطوط الدفع المسبق فترة شهر لاستقبال المكالمات بالرغم مع انتهاء فترة الاشتراك، إلا أن الشركات الثلاث قامت بإتباع سياسة جديدة تجاه مشتركيها بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، مما أدى إلى فرض واقع جديد يفرض على المشتركين تجديد الاشتراك مباشرة لتفعيل الخطوط.

ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد أسعار السلع أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك.

البيانات الصادرة عن هيئة الاتصالات تشير إلى أن عدد المشتركين بخطوط الهواتف الخلوية “المدفوعة مسبقا”، وصل نهاية العام الماضي إلى 7.451 ملايين مشترك، فيما بلغ عدد المشتركين في الدفع اللاحق 1.280 مليون مشترك.

وتبلغ نسبة انتشار اشتراكات الخطوط الخلوية في الأردن نحو 85% من سكان الأردن بحسب بيانات الهيئة.

وقالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن شركات الاتصالات ستقدم مقترحات خلال 3 أيام عمل للهيئة لحل مشكلة فصل الخدمة كليا عن مشتركي الخطوط “المدفوعة مسبقا” حال انتهاء الاشتراك.