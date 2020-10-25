قيادة حزب البعث بالعراق: ترجل اليوم من على صهوة جواده فارس البعث والمقاومة العراقية القائد الهمام عزة إبراهيم
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جرينتش+2 11:46
توضيح من وزارة الزراعة حول منع إدخال زيت الزيتون من الضفة الغربية

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