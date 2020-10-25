توضيح من وزارة الزراعة حول منع إدخال زيت الزيتون من الضفة الغربية

قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الدكتور صلاح الطراونة، إن منع إدخال مادة زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين)، اعتبارا من تاريخ 1-2-2018، هو قرار قديم منذ 10 سنوات.

وبين الطراونة أنه يتم كل عام السماح بإدخال الزيت إلى المملكة عبر معبر الكرامة من تاريخ 1-11-2017 وحتى تاريخ 31-1-2018 بواقع 4 تنكات زيت لكل عائلة ولمرة واحدة فقط، ويبدأ تطبيق المنع من تاريخ 1-2-2018 وفق تعاميم الوزارة الموجهة كل عام لدئرة الجمارك مع بداية كل موسم لزيت زيتون.

وكانت الإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين قد أعلنت أن الجانب الأردني أوقف السماح بإدخال مادة زيت الزيتون إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر معبر الكرامة (جسر الملك حسين).

وأوضح بيان صادر عن الإدارة العامة أن قرار المنع بدأ اعتبارًا من تاريخ 1-2-2018، وأنه لا يسمح لأي مواطن فلسطيني بأن يدخل زيت الزيتون إلى المملكة بعده.