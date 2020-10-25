انتحار شابة وافدة تعمل باحد المصانع في قضاء الضليل

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إنه تم إبلاغ الوزارة بانتحار عاملة من إحدى الجنسيات الوافدة تبلغ من العمر 28 سنة، وتعمل لدى أحد مصانع المنطقة الصناعية المؤهلة في قضاء الضليل.

وأضاف الزيود، في تصريح صحافي اليوم الاحد، أن الوزارة حصلت على نسخة من تقرير الطب الشرعي الصادر عن وزارة الصحة، يؤكد أن العاملة أقدمت على الانتحار شنقاً داخل مكان سكنها.

واضاف إن المصنع متابع وبشكل مستمر من قبل فرق التفتيش في الوزارة إسوة بباقي المصانع، مبينا أنه لم ترد إلى الوزارة أي شكاوى عمالية تتعلق بالعمل داخل المصنع، كما لم تسجل العاملة أي شكوى بخصوص أي مطالب عمالية.

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