مفوض الامم المتحدة يدعو اسرائيل للافراج عن الاسير المضرب ماهر الاخرس، وسرايا القدس تعلن النفير العام تحسبا لوفاته
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جرينتش+2 01:32
استشهاد شاب من نابلس على ايدي جنود الاحتلال شمال رام الله

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