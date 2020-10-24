اثيوبيا تسارع الى الرفض.. ترامب يحذر قادة اثيوبيا من ان مصر قد تفجر سد النهضة بعدما ارتكبوا خطأ انتهاك الاتفاقات معها
أهم العناوين
جرينتش+2 01:56
حالة من عدم الاستقرار الجوي تسود البلاد خلال اليومين المقبلين

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني