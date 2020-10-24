الهيئة المستقلة للانتخاب تنشر القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات النيابية

نشرت الهيئة المستقلة للانتخاب على موقعها الإلكتروني الأسماء النهائية للقوائم الانتخابية للمرشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، وفقاً لأحكام المادة (16)، الفقرة (د) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.

وبلغ عدد القوائم الانتخابية النهائية 294 قائمة، وبلغ عدد المرشحين داخل هذه القوائم 1693 مرشحا، منهم 1329 ذكورا، و364 اناثا.

ووفقا لأحكام المادة (17)، الفقرة (أ +ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، فإنه يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة وذلك قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.

ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الثاني 2020 موعدا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

1

مشاركة 0 مشاركة مشاركة