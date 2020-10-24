“الصحة” تعلن اليوم السبت شفاء 59 حالة و32 وفاة و1820 اصابة بالكورونا 1818 منها محلية ليصبح العدد الكلي 50750

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 32 وفاة و(1820) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب الإيجاز الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة مساء السبت، فقد بلغت الإصابات المحلية 1818، وتوزّعت على النحو الآتي: (1050) في محافظة العاصمة عمّان، و(205) في محافظة إربد، منها (89) في الرمثا، و(63) في محافظة العقبة، و(40) في محافظة جرش.، و(31) في محافظة الكرك، و(21) في محافظة عجلون، و(235) في محافظة الزرقاء، و(66) في محافظة معان، منهم (9) في البترا، و(45) في محافظة البلقاء، و(36) في محافظة المفرق، و(26) في محافظة مأدبا.

كما سجلت حالتان خارجيّتان، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري.

وبهذا العدد من الوفيات يرتفع الإجمالي إلى 540 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى (50750) حالة.

وقد بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (143) حالة، ويبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1167) حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

كما سُجّلت (59) حالة شفاء هذا اليوم، في المستشفيات المعتمدة،فيما أجرت الفرق الطبية (11979) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1695215) فحصاً.

وفي ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، دعت وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).