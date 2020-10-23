لتعزيز اوراقه الانتخابية على حساب المصير العربي.. ترامب يعلن عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة ، عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، جاد دير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عن توصل إسرائيل والسودان لاتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث: “أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام”.

وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد تحادثوا هاتفيا اليوم.

وأوضح البيان أن هؤلاء الأربعة ناقشوا تقدم السودان التاريخي، تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وقالت أمريكا إنها ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان السيادية، والعمل مع الشركاء الدوليين، لتخفيف أعباء ديون السودان.

وأوضح البيان المشترك أن وفود من كل بلد ستجتمع خلال أسابيع للتفاوض على اتفاقات للتعاون بشأن الزراعة والطيران والهجرة.

كما قال ترامب أيضا عقب المكالمة إنه خلال أشهر قليلة سينضم الجميع لاتفاق “أبراهام”.

وقال كذلك مستشار البيت الأبيض، غاريد كوشنر إن دولا أخرى ستصنع السلام مع إسرائيل، وإنه واثق من حل الصراع مع الفلسطينيين أيضا.

من جانبه، قال نتنياهو بعد مكالمة ترامب، إن دائرة السلام تتسع سريعا.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول أمريكي، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، قوله إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قد ساعد في تمهيد الطريق أمام الخرطوم لتصبح أحدث دولة عربية تتوصل إلى اتفاق بشأن التقارب مع إسرائيل.

وكشفت تقارير إعلامية، امس الخميس، عن زيارة سرية لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين إلى الخرطوم،امس الاول الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن تحسين محتمل للعلاقات مع الخصم السابق، السودان.

وادعى الموقع الإلكتروني “واللا”، أن اثنين من مستشاري نتنياهو، واثنين من مستشاري ترامب التقوا بالبرهان سرا، في العاصمة السودانية، الخرطوم،، بهدف التمهيد للإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان.