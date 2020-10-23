"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 105 حالات و27 وفاة و2489 اصابة بالكورونا 2487 منها محلية ليصبح العدد الكلي 48930
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لتعزيز اوراقه الانتخابية على حساب المصير العربي.. ترامب يعلن عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات

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