"الصحة" تعلن اليوم الجمعة شفاء 105 حالات و27 وفاة و2489 اصابة بالكورونا 2487 منها محلية ليصبح العدد الكلي 48930
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جرينتش+2 12:20
عائلة صائب عريقات تكشف لـ”سبوتنيك” انه ما زال متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي وحالته الصحية حرجة

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