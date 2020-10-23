“الصحة” تعلن اليوم الجمعة شفاء 105 حالات و27 وفاة و2489 اصابة بالكورونا 2487 منها محلية ليصبح العدد الكلي 48930

أعلنت وزارة الصحة، عن تسجيل 2489 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 48930، إضافة إلى تسجيل 27 وفاة، ليبلغ العدد الكلي للوفيات 508 حالات.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 2487 حالة محليّة، منها 1416 حالة بمحافظة العاصمة عمّان، و321 حالة بمحافظة إربد، منها 139 حالة في الرمثا، و256 حالة بمحافظة الزرقاء، و179 حالة بمحافظة الكرك، و101 حالة بمحافظة مأدبا، و77 حالة بمحافظة البلقاء، و66 حالة بمحافظة جرش، و31 حالة بمحافظة العقبة، و19 حالة بمحافظة المفرق، و15 حالة بمحافظة معان، منها 4 حالات في البترا، و5 حالات بمحافظة الطفيلة، وحالة واحدة بمحافظة عجلون.

كما سجلت حالتان خارجيّتان، لسائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر مركز حدود العمري.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 151 حالة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى 1057 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

ولفت إلى تسجيل 105 حالات شفاء في المستشفيات المعتمدة، إضافة إلى إجراء 17067 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1683236 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي “أمان” و”صحتك”.

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