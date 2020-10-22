عزل وحظر شامل لبلدة النعيمة بمحافظة اربد اعتباراً من غد الجمعة

قررت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد اليوم الخميس، وبناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، عزل بلدة النعيمة في محافظة إربد، وفرض حظر التجوّل الشامل فيها، اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة، ولمدّة أسبوع، وذلك نظراً لظهور بؤر إصابات لفيروس كورونا فيها.

وقد تمّ تفويض محافظ إربد باتخاذ القرارات اللازمة لدخول سلاسل التوريد وإصدار التصاريح اللازمة عند الضرورة، والتعامل مع الحالات الإنسانيّة والطارئة في البلدة.

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