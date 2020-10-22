سعد الحريري يتعهد بتشكيل الحكومة بسرعة ويعد اللبنانيين بوقف الانهيار وإعادة مرفأ بيروت/ فيديو

أكد رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الخميس، أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية.

وقال الحريري، في كلمة له، في قصر بعبدا في العاصمة بيروت: “أشكر النواب خاصة الذين سمّوني لتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين مهمتها تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية”.

وتابع: “عازم على الالتزام بوعدي بالعمل على وقف الانهيار وإعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت وسأنكب على تشكيل الحكومة أولاً”، واعدا الشعب اللبناني أيضا بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع.

وكانت قد انتهت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بحصول الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف.

وسمي الحريري​ في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر ​بعبدا​، لتشكيل الحكومة​ المقبلة بمجموع أصوات بلغ 65 نائبا مقابل 53 نائبا لم يسموا أحدا.

والجدير بالذكر أن رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسان دياب​ كان قد نال 69 صوتا في الاستشارات الماضية.

وبينما امتنعت كتلة “حزب الله” البرلمانية، بالإضافة إلى أكبر حزبين مسيحيين في لبنان، “التيار الوطني الحر” بزعامة جبران باسيل، و”القوات اللبنانية” بزعامة سمير جعجع، عن تسمية الحريري لرئاسة الحكومة، أعطى نواب كتلة “التنمية والتحرير” برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، أصواتهم للحريري من أجل تولى تشكيل حكومة جديدة في البلاد.